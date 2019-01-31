بسبب صورة.. جيجي حديد مهددة بدخول السجن

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 12:57 مساءً -

رفعت وكالة تصوير مقرها ​نيويورك​ دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء ​جيجي حديد​، بسبب صورة نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وإدعت الوكالة أن حديد إستخدمت إحدى الصور الخاصة بالوكالة، من دون إذن منها ونشرتها عبر صفحتها الخاصة، مما يعد تعدياً على حقوق الملكية للصورة.

وبحسب أوراق الدعوى فإن حديد على علم، بأن نشر صور لنفسها أو لآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما لم تقم بترخيصها أو الحصول على إذن من صاحبها، فهذا يعد إنتهاكاً لحقوق الطبع والنشر.

وعثرت الوكالة على ما لا يقل عن 50 صورة لحديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في أماكن عامة أو مؤتمرات صحفي، نشرت حديد معظمها من دون الحصول على إذن من أصحابها.