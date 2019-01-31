كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 12:57 مساءً -

بعد أن أصدر أول أغنية له تحت عنوان “عيش الحكاية” هنأت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صاحبها خريج برنامج “ذا فويس كيدز” ​حمزة لبيض​.



وقامت عجرم بنشر فيديو كليب الأغنية على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها قائلة: “موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو”، لتكون بذلك هي الأولى من ضمن لجنة تحكيم البرنامج السباقة إلى تهنئته.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نانسي عجرم تهنّئ حمزة لبيض بعد طرحه أول اغنية له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.