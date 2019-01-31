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كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 12:57 مساءً -
خطفت الفنانة هيفا وهبي الأنظار خلال حضورها الأسبوع الماضي عشاء السفير الروسي في باريس، حيث بدت في غاية الجاذبية بفستان أسود طويل من توقيع المصممة يوليا يانينا، تميّز بالشق العالي عند الساق، فأبرز هذا التصميم قوامها الممشوق وأظهر جاذبيتها بتميز.
وأكملت هيفا إطلالتها بمعطف من الفراء الأبيض، من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، يبلغ ثمنه نحو 4,385 دولار أميركي.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، كما إختارت مكياجاً إرتكز على ظلال العيون السموكي والرموش الطويلة، التي أبرزت جمال عينيها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تخطف الأنظار في باريس.. خمنوا كم بلغ سعر معطفها المميّز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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