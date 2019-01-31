انت الان تتابع تفاصيل خبر "شخير" من فلسطين.. مجموعة شعرية تجمع بين التأمل والتمرد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 12:52 مساءً - أسدلت الشاعرة الفلسطينية رزان بنورة، مساء اليوم الأربعاء، الستار عن مجموعتها الشعرية التي حملت اسم "شخير".

وأطلقت الشاعرة مجموعتها بالتعاون مع متحف محمود درويش ومؤسسة عبد المحسن القطان، في متحف درويش بمدينة رام الله.

ووقعت المجموعة في 144 صفحة من القطع المتوسط، واحتوت على 67 نصاً، وقد فازت بالجائزة الثانية في مسابقة الكاتب الشاب في العام 2017.

وقال بيان لجنة التحكيم: "تشفّ المجموعة عن قدرة هائلة على اكتشاف الشعر في كل شيء، حتى ما قد يبدو عصياً على ذلك".

وأضافت في مدح المجموعة: "شعرية عالية تفكك كل شيء وتعيد تركيبه في قصائد رائعة تجمع بكفاءة بين التأمل الهادئ والتمرد".

وصدرت المجموعة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن، وصمم غلافها زهير أبو شايب، وكانت لوحة غلافها لستار نعمة من العراق.

والشاعرة بنورة ولدت في بيت لحم، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة فلسطين الأهلية عام 2015.

ونشرت بنورة العديد من القصائد والقصص في صحف ومجلات عربية ومحلية، وهذه المجموعة هي أولى إصداراتها.