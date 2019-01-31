الظهور الأوّل لموري حاتم في The Voice كندا – بالفيديو

متابعة الخليج 365: بعدما كانت بعض المصادر قد كشفت خبر خوض الفنان اللبناني موري حاتم تجربة The Voice من جديد إنّما هذه المرّة بالنسخة الكنديّة من البرنامج، أكّد حاتم الخبر رسميًّا.

وفي التفاصيل، فقد شارك موري حاتم متابعيه عبر صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي بالإعلان الترويجي لحلقة The Voice كندا الّتي سيطلّ خلالها.

ويتحفّظ موري حاتم حتى الآن على نتيجة أدائه في مرحلة إختبار الصوت بإنتظار الكشف عن الفريق الّذي سينضمّ إليه في حال نجح بإجتياز المرحلة الأولى.