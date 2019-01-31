نادر الأتات يكشف عن استعدادات خاصة.. إليكم التفاصيل كاملة!

متابعة الخليج 365: يستعد النجم اللبناني نادر الأتات لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على أن يتم طرحها خلال الأيام القريبة المقبلة.
وكشف نادر الأتات عن استعدادات خاصة للعمل المنتظر، حيث نشر فيديو له من النادي الرياضي وكتب بتعليقه عليه: “أصبحت تقريبًا جاهز”.
وكان نادر الأتات قد كشف في تصريحات سابقة له أن الأغنية الجديدة رومانسية، موضوعها مختلف عن الأغاني التي قدّمها في السابق.
الجدير ذكره أن محبو نادر الأتات ينتظرون العمل بفارغ الصبر وذلك يظهر بوضوح من خلال تعليقاتهم عبر واقع التواصل الإجتماعي.
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