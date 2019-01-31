نيكول كيدمان: “هلا بالخميس” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية نيكول كيدمان الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة المزارعات وسط الطبيعة. وكتبت نيكول كيدمان في تعليقها على الصورة: Happy Thursday وهو ما اعتبره ناطشون إلكترونيون عرب بترجمة لعبارة “هلا بالخميس” الشهيرة. الجدير ذكره أن صورة نيكول كيدمان حققت عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات من متابعيها الذين ينتظرون كل جديد منها.

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