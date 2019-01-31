غادة عادل تدعم نجلها في تجربته السينمائية الأولى

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية غادة عادل عن دعمها لابنها البكر عبدالله الهواري، الذي يخوض أولى تجاربه التمثيلية من خلال فيلم “العفريت”. وهنأت غادة عادل ابنها على العمل من خلال منشور عبر خاصية “إنستا ستوري” على موقع “إنستجرام”، حيث أعادت نشر برومو الفيلم وكتبت بتعليقها عليه: “مبروك يا حبيبي.. البرومو الرسمي لفيلم بودي الجديد”. ويدخل عبد الله نجل الفنانة غادل عادل من طليقها المخرج مجدي الهواري، إلى عالم التمثيل من خلال هذا الفيلم بعد ظهوره الأول مع والدته في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات.

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