متابعة بتجــــــــــــــرد: ينشغل النجم اللبناني يوسف الخال بتصوير مشاهد مسلسل تاريخي جديد يتكتم حتى اللّحظة عن تفاصيله.
وكشف يوسف الخال في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن الدور الذي سيجسده في العمل، حيث نشر صورة له بـ”لوك” وأزياء الشخصية وأكد أن المسلسل سيعرض في سباق دراما رمضان المقبل وكتب: “علي بن عربي.. رمضان 2019”.
وكان يوسف الخال في وقت سابق قد أشار إلى أن هذا المسلسل سيشكل مغامرة جديدة في مسيرته التمثيلية قائلًا: “مغامرة جديدة.. من التاريخ إلى التاريخ.. التفاصيل الكاملة تباعاً. دراما دراما عربية دراما تاريخية”.
الجدير ذكره أن جمهور يوسف الخال ينتظر هذا العمل بفارغ الصبر خاصةً أن نجم الدراما كان قد غاب عن سباق رمضان الماضي مفضلًا الإبتعاد فترة بعود بعدها إلى الشاشة الصغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال يعود إلى المنافسة الرمضانية.. إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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