النجمات يستبدلن فساتين السجادة الحمراء بالمعاطف في مهرجان "صن دانس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعرض مهرجان "صن دانس السينمائي" دومًا أفضل إطلالات المشاهير خلال الطقس البارد، وهذا العام لم يكن استثناءً.

واستبدلت نجمات الصف الأول فساتين السجادة الحمراء الشفافة والفاتنة والبدلات الرسمية الأنيقة بمعاطف الباركا الدافئة والبوتات الشتوية أثناء تواجدهن في مدينة بارك سيتي يوتا الأسبوع الماضي.

وكان من بين المشاهير الأكثر أناقة نجمة فيلم "النمر الأسود" لوبيتا نيونغو، والتي تألقت بسترة بافر مطبعة من فيرساتشي مع بنطلون أسود ضيق، وأنهت مظهرها بارتداء زوج من البوت الأسود من توقيع كريستيان لوبوتان بنعل أحمر وسحاب جانبي أسود.

وفي مكان آخر، تألقت إيما روبرتس بقميص من الكشمير بلون الخردل وتنورة قصيرة مطابقة من علامة زيمرمان، وأنهت إطلالتها بمعطف دروم مطبع وزوج من الجوارب السوداء الطويلة وبوت رايلي بالأربطة من علامة كلوي باللون الأحمر اللامع.

أما الممثلة ليلي كولينز فارتدت زوجًا من بوت سوريل الدافئ من جلد الخروف بكعب إلويدج، بالإضافة إلى حقيبة يد مقلمة بجلد الخروف، مع معطف من جلد الخروف بسحاب أمامي من Rag & Bone وبنطلون الجينز الضيق.