اختتام الموسم الثالث من برنامج الأطفال "افتح يا سمسم"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شهدت استوديوهات twofour54، والمنطقة الإعلامية الحرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عودة مؤسسة "بداية" وشخصيات برنامج الأطفال الشهير "افتح يا سمسم" لتصوير مغامرات جديدة ضمن حلقات الموسم الثالث من البرنامج الذي سيضم شخصياته المعتادة ومجموعةً من النجوم الضيوف.

واختتمت مؤسسة بداية، المتخصصة في تطوير المحتوى التعليمي للأطفال في المنطقة، أعمال تصوير حلقات الموسم الثالث من برنامج الأطفال المحبوب الذي يسلّط في نسخته الجديدة الضوء على قيم التفاهم والاحترام المتبادل والتكافل والمشاركة وتطوير الذات.

وتظهر في الموسم الثالث، المكوّن من 52 حلقة، الشخصيات المحببة "نعمان" و"شمس" و"ملسون" و"إلمو" و" غرغور " إلى جانب أصدقائهم، وتتخلله قصص تفاعلية جديدة تتماشى مع السياق التعليمي وترتكز على القيم الثلاثة المذكورة أعلاه.

ويعتبر "افتح يا سمسم" من أبرز برامج الأطفال الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ومن ضمنها مؤخراً جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية عن فئة "أفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام ".

المهيري

وبهذه المناسبة، قالت مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا الناجحة مع شركة بداية والتعاون في إنتاج محتوى -ترفيهي وتعليمي- باللغة العربية يحظى بشعبية واسعة بين الصغار في جميع أنحاء العالم العربي. وتبرهن شراكتنا مع شركة بداية على قوة البيئة الحيوية الشاملة التي رسخنا أسسها في twofour54 على مر السنوات. وأنا متحمّسة للغاية حيال إنتاج الموسم الثالث من هذا البرنامج الشهير ليتم عرضه لاحقاً ويستكمل مسيرته في ترسيخ هذه القيم النبيلة في قلوب صغارنا.

ويعد برنامج "افتح يا سمسم" المستوحىً من برنامج الأطفال الشهير "Sesame Street"، والذي يتم إنتاجه من قبل مؤسسة Sesame Workshop النسخة العربية من البرنامج العالمي في منطقة الخليج. ويتم عرضه عبر أكثر من 32 محطة تلفزيونية ومنصّة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر البرنامج كذلك "شاهداً آخر على التزام twofour54 المتواصل بتطوير محتوى عربي نوعي في المنطقة ودعم المواهب العربية وصقل مهاراتها، باعتبارهما أولويتين رئيسيتين لدى المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي.

عرفات

وبدورها، قالت الدكتورة كايرو عرفات، المدير التنفيذي لمؤسسة بداية: "نحن سعداء للغاية لعودتنا مرة أخرى إلى استوديوهات twofour54 من أجل إنتاج حلقات الموسم الثالث من برنامج ’افتح يا سمسم’، الذي يُعد أحد المشاريع الرائدة التابعة لمؤسسة بداية، وحقيقةً لم نجد مكاناً أفضل من twofour54 لتصوير حلقات البرنامج، خاصةً وأنها تمتلك مرافق متطوّرة و تقدم حزمة من الخدمات الرائعة التي لا مثيل لها".

ويضم الموسم الثالث من برنامج "افتح يا سمسم" مجموعة متنوعة من التصاميم والشخصيات والمشاهير دعماً للجهود الرامية إلى تطوير مستوى اللغة العربية لدى الأطفال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمدارس و بالإضافة إلى اكتساب المهارات المجتمعية والوجدانية التي تُعد مكوّناً أساسياً لشخصية المواطن العالمي. ويقدم "افتح يا سمسم" بمواسمه المتوفرة الترفيه والفائدة إلى ملايين المشاهدين حول العالم، ليس فقط عبر شاشات التلفزيون، وإنما عبر المنصات الرقمية وقنوات البرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً.

وقدمت twofour54 للبرنامج مجموعة متكاملة من خدمات الإنتاج وما بعد الإنتاج، بما في ذلك وحدات التحرير واستوديوهات حائزة على الجوائز. وضم طاقم العمل كوادر متميّزة من برنامج الموظفين المستقلين لدى twofour54 وشركة الإنتاج "ميديا مانيا"، أحد شركاء twofour54.

هذا ومن المقرر أن يتم عرض موسم "افتح يا سمسم" في بداية العام 2019، بدعم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ودائرة الصحة – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة-أبوظبي، ومستشفى "كليفلاند كلينك"- أبوظبي، ومستشفى "هيلث بوينت"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ويوتيوب، وشركة مبادلة للاستثمار.