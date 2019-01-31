شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد عبد الواحد يحيى حفلاً غنائيا بمهرجان "عبــيّة" السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان فؤاد عبد الواحد حفلاً غنائياً جماهرياً فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن الفعاليات الترفيهية فى المهرجان السعودى للجواد العربى "عبــيّة"، مساء غد الجمعة، فى منتجع الفيصلية.

ويجمع المهرجان السعودى للجواد العربى "عبــيّة" ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه وصولاً إلى المشاركة الاجتماعية، ويقدم مجموعة من النشاطات فى جو مفعم بالحماس والترفيه بطريقة مشوقة للربط بين الأجيال مع المحافظة على الإرث الثقافى والوطنى ممثلا بالخيل ومواصفات الفروسية الكريمة، وأمسيات شعرية، ومقطع تصويرى عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حى بدخول الخيل ونشاطات متعددة للخيل.

وكانت آخر أغانى فؤاد عبد الواحد من الأغنيات المنفردة أغنية "لا شفتني" من كلكات الشاعر "قوس" والحان "ياسر بو علي" وتوزيع هشام السكران، محققاً من خلالها نسبة مشاهدة عالية خلال ايام حيث تخطت المليون مشاهدة خلال ايام من طرحها.