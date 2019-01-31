شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم مشيدا بتطبيق زاجل: خطوة رائعة ومهمة ومصداقية بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم خالد سليم بتجربة تطبيق "زاجل" الإخبارى، والخدمات التى يتيحها التطبيق لمستخدميه، كذلك هنأ القائمين على التطبيق والذى انطلق الفترة الماضية، وحاز على إعجاب عدد كبير من المستخدمين.

ونشر سليم صورة التطبيق من خلال خاصية "ستورى" على انستجرام، وقال "تطبيق رائع ومصداقية بلا حدود .. وفيه كل الجرائد ومصادر الأخبار المهمة .. خطوة رائعة ومهمة جدا .. ألف مبروك".



خالد سليم يشيد بتطبيق زاجل وكان عدد كبير من الشخصيات العامة قد أشادوا بالتطبيق من بينهم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والنجم تامر حسنى، والإعلامى خيرى رمضان، والفنانة نسرين إمام.

كانت شركة "كليكس إيجيبت"، المتخصصة فى مجالات النظم والمعلومات، قد أطلقت فى وقت سابق تطبيق "زاجل" الإلكترونى عبر الهواتف الذكية، الذى يتيح إمكانية متابعة أحدث الأخبار والمستجدات، لحظة بلحظة، من جميع المصادر الإخبارية المصرية والعربية.

يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد، وتغطية، وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكى فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.

ويختصر "زاجل" مشقة البحث عن الأخبار فى الفضاء الإلكترونى، بنقرة واحدة يمكنك التصفح بسهولة، كذلك توفر لك الإعدادات القدرة على التحكم فى الإشعارات التى تصلك، واختيار الموضوعات والمصادر التى تناسبك.

ويوفر لك التطبيق خاصية اختيار المجالات والموضوعات التى تفضل متابعتها (سياسة – اقتصاد – رياضة – فن وثقافة- عرب وعالم.. إلخ)، كذلك يمكنك اختيار المصادر التى تثق فيها، ليصلك كل جديد من خلالها