شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. حلا شيحة تعلن مشاركتها فى "زلزال" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة حلا شيحة بشكل رسمى مشاركتها فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة "سينرجى"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وذلك بعد فترة من المفاوضات والتكهنات حول ظهورها فى هذا العمل.

وتلقت حلا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية للمشاركة فى مسلسلات جديدة للعرض فى رمضان المقبل، ولكنها بعد دراسة لهذه العروض والتفكير فيها اختارت مسلسل "زلزال" ليكون العمل الأول الذى تعود به إلى التمثيل بعد غياب 13 عاماً منذ تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" واعتزلت بعدها التمثيل.



حلا شيحة

وفى سياق متصل، أعلنت حلا أيضاً عن اشتياقها للسينما وأنها وافقت على المشاركة فى فيلم جديد يتم التحضير له حالياً ولكنها تتكتم على الإعلان عنه لحين الانتهاء من التحضيرات، ويبدو أن هذا الفيلم ستبدأ فى تصويره بعد عيد الفطر لحاجتها إلى التفرغ لمسلسل "زلزال" طوال الأشهر المقبلة.

وأعلنت حلا شيحة عودتها للتمثيل وخلع الحجاب فى أغسطس الماضى بعد اعتزل دام 12 عاماً، منذ تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006 الذى ظهرت فيه مرتدية الحجاب وشاركت فى بطولته الى جانب عامر منير، وعلا غانم، وايمى، وحسن حسنى، وخالد سرحان، ورجاء الجداوى وتأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدرى.