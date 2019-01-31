تعرف على مهنة أوكا وأورتيجا قبل الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الثنائي الشعبي الشهير أوكا وأورتيجا، ضيفين على برنامج "قول يا كبير"، الذي يقدمه الإذاعي صبري زكي في حلقة خاصة على راديو إينرجي، حيث كشفا عن بعض تفاصيل حياتهما قبل احتراف الغناء منها عملهما في مطعم كشري ومحل ترزي.

قال الثنائي إن "المهرجانات فن عشقه الجمهور، وكنا نرغب في تقديم أغاني راب"، وأشار إلى أنه من من الممكن أن يقدما هذا النوع من الغناء في عمل قريب.

وكشفا أن فريق "فيفتي والسادات" هو أول من بدأ المهرجانات، وأنهما يعملان على تطوير هذا الفن.

ودعا الثنائي الشهيرزميليهما، حمو بيكا ومجدي شطا، إلى تطوير ما يقدمانه من أعمال.

أما عن أعنية "إلعب يالا"، التي حققت انتشارا واسعا بين الشباب وباتت حاضرة في جل الأفراح الشعبية وغير الشعبية، قال أوكا وأورتيجا إن الأغنية نفذت في ساعتين فقط بعد خروجهما من الحبس بسبب تهربهما من التجنيد.

قبل دخولهما عالم الفن، قال الثنائي إنهما مارسا الكثير من المهن الأخرى قبل احترافهما الغناء، مثل العمل في مطعم كشري وفي محل ترزي.