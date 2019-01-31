مجدي الهواري يتعرض لحادث سيارة.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر المخرج مجدي الهواري، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة لسيارته، بعد تعرضه لحادث مساء أمس الأربعاء.
وعلق : "الحمد لله"، ولم يتعرض "الهواري" لأذى، خاصة أن السيارة اصطدمت من المقدمة.
يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري مسرحية 3 أيام في الساحل"، التي تعرض حاليا بمدينة السادس من أكتوبر، وهي من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندى موسى.
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