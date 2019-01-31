دار الأوبرا تحيي الذكرى الـ44 لكوكب الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تحيي دار الأوبرا المصرية، الذكرى الـ 44 لرحيل سيدة الغناء العربي، "أم كلثوم"، برئاسة الدكتور مجدي صابر، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في تمام الثامنة مساء السبت 2 فبراير، على مسرح الجمهورية.

ويعرض الحفل مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق، من بينها "غني لي و الورد جميل و جمال الدنيا و نصرة قوية لـ زكريا أحمد، افرح يا قلبي وليلى نهاري لـ رياض السنباطي، ما دام تحب ويا صباح الخير لـ محمد القصبجي وفات الميعاد لـ بليغ حمدي أداء فنانات الأوبرا للموسيقى العربية هند النحاس، رضوى سعيد، نهاد فتحي وحسناء .

يذكر أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددًا من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم، التي تعد أحد أهم الشخصيات البارزة في تاريخ الفنون المصرية والعربية.