محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان أحمد حلاوة، أنه يشارك في السباق الرمضاني القادم بعملين هما "البرنسيسة بيسة" أمام الفنانة مي عز الدين، ومسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري.
وأكد "حلاوة" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يبدأ تصوير مشاهده الأولى في مسلسل "البرنسيسة بيسة" الأسبوع القادم، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد تصوير مشاهده في مسلسل "حكايتي".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مسلسل "كارمن" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة ريهام حجاج، شيرين، محمد مرزبان، محمد مهران، وإخراج حسين شوكت.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلاوة لمصراوي: أقابل ياسمين صبري ومي عز الدين في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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