هكذا علق أمير طعيمة على حملة "خليها تعنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أبدى الشاعر أمير طعيمة استيائه من حملة "خليها تعنس"، التي انطلقت منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق عبر صفحته الرسمية بتويتر: "خليها تعنس ده ممكن يكون أحقر هاشتاج اتعمل من يوم ما اخترعوا السوشيال ميديا".
وتابع: "المرأة اللي هي أمك وزوجتك وأختك وبنتك، لما تقارنها بسلعة تمنها هيرخص، لما تقاطعها، ده معناه إنك مش متربي وخسارة فيك كل جنيه اتصرف عليك من يوم ما ربنا بلانا بيك في الدنيا".
وأطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "خليها تعنس"، ما أثار ضجة كبيرة وسخرية عبر السوشيال ميديا.
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