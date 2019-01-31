الليلة.. "مسار إجباري" ضيوف هشام عباس في "شريط كوكتيل"

كتبت - مي صادق يستضيف الفنان هشام عباس، اليوم الخميس، فريق "مسار إجباري" في برنامجه "شريط كوكتيل"، وذلك عبر شبكة تلفزيون "الحياة" في أولى حلقات الموسم الثاني من البرنامج في تمام الساعة "الحياة" في أولى حلقات الموسم الثاني من البرنامج في تمام الساعةالعاشرة مساءً. من المقرر أن يتحدث أعضاء الفريق عن بداية تأسيس الفريق بجانب غنائهم العديد من الأغاني الخاصة بهم، التي قاموا بطرحها خلال مسيرتهم الفنية.

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