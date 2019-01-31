رسميًا.. حلا شيحة تشارك محمد رمضان في "زلزال"

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن مشاركتها رسميًا في مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، وذلك من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،لتكون البطلة أمام محمد رمضان، نافية بذلك ما تردد من أقاويل حول انسحابها من المشاركة في العمل.
ويعد هذا هو المسلسل الأول لحلا بعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، وتراجعها عن سنوات طويلة من الاعتزال.
جدير بالذكر أن "زلزال" من المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2019، وهو تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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