درايك يرفض عرضاً بملايين الدولارات لإقامة حفل في البرازيل.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 صباحاً -

فاجأ المغني العالمي ​درايك​ محبيه وجمهوره في البرازيل بخبر رفضه لإحياء حفل ضمن مهرجان Rock in Rio الشهير المقرر إقامته بين شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين.

وجاء رفض درايك لعائدات قد تصل إلى 3 ملايين دولار بسبب اقتناعه بأنه أهم وأكبر من الفنانين الذين سيشاركون في المهرجان المذكور وأهمهم Pink و فرقة imagine dragons، وفق ما أفاد الصحافي البرازيلي ليو دياس في مقال بصحيفة Dia.

يذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين أحيوا حفلات ضمن مهرجان Rock in Rio ومنهم :​بريتني سبيرز​، ​شاكيرا​، كولد بلاي، ميتاليكا، ريهانا، ميوز، إلتون جون وغيرهم.

الجدير ذكره أن آخر أعمال دريك الفنية كان ألبوم Scorpion الذي طرحه مؤخرًا عبر المنصات الإلكترونية الكبرى.