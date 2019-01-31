كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 صباحاً -
فاجأ المغني العالمي درايك محبيه وجمهوره في البرازيل بخبر رفضه لإحياء حفل ضمن مهرجان Rock in Rio الشهير المقرر إقامته بين شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين.
وجاء رفض درايك لعائدات قد تصل إلى 3 ملايين دولار بسبب اقتناعه بأنه أهم وأكبر من الفنانين الذين سيشاركون في المهرجان المذكور وأهمهم Pink و فرقة imagine dragons، وفق ما أفاد الصحافي البرازيلي ليو دياس في مقال بصحيفة Dia.
يذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين أحيوا حفلات ضمن مهرجان Rock in Rio ومنهم :بريتني سبيرز، شاكيرا، كولد بلاي، ميتاليكا، ريهانا، ميوز، إلتون جون وغيرهم.
الجدير ذكره أن آخر أعمال دريك الفنية كان ألبوم Scorpion الذي طرحه مؤخرًا عبر المنصات الإلكترونية الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر درايك يرفض عرضاً بملايين الدولارات لإقامة حفل في البرازيل.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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