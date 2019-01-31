شاهدوا.. فايز المالكي عاش تجربة حزن شديد بسبب وفاة والده ووالدته خلال شهر واحد

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 صباحاً -

كشف الفنان السعودي ​فايز المالكي​ إصابته ب​مرض البهاق​ منذ عدة سنوات، والذي لم يشفى منه حتى الآن.

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية إنه عاش تجربة حزن شديد بسبب وفاة والده ووالدته خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذا أدى إلى ظهور مرض البهاق لديه.

وأضاف أنه كان يرقد في المستشفى إلى جانب رجل يعاني من الشلل التام ولا يحرك سوى لسانه وعينيه، وعندما رآه حزيناً بعد إصابته بهذا المرض قال له:”“تعال نبدل، خد اللي عندي وأخد البهاق. أنت بخير”.

وأكد المالكي أن هذا الرجل غير حياته، حيث أن كلماته كانت حافزاً بالنسبة إليه وشجعته على تغيير طريقة تفكيره بالمرض.