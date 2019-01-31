- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 صباحاً -
قرر النجم جون لجند أن يأخذ خطوة جديدة في حياته الشخصية بعيداً عن عالم الفن والغناء، حيث أعلن أنه بدأ يأخذ دروساً في السباحة، وهو في عمر الـ40.
وكشف لجند أن آخر درس تعلمه في السباحة عندما كان في الخامسة من عمره، لكنه عاد من جديد ليتعلّم السباحة.
وكتب لجند في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “لا أستطيع السباحة حقا ، اليوم تلقيت أول درس في السباحة منذ أن كنت في الخامسة من عمري، لقد تعلم والدي السباحة في الستينيات من عمره لذلك أشعر أنني افضل حالا ، و اتعلم السباحة قبل الموعد المحدد”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جون لجند يتعلّم السباحة في عمر الـ40 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.