شاهدوا.. جون لجند يتعلّم السباحة في عمر الـ40

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 صباحاً -

قرر النجم ​جون لجند​ أن يأخذ خطوة جديدة في حياته الشخصية بعيداً عن عالم الفن والغناء، حيث أعلن أنه بدأ يأخذ دروساً في ​السباحة​، وهو في عمر الـ40.

وكشف لجند أن آخر درس تعلمه في السباحة عندما كان في الخامسة من عمره، لكنه عاد من جديد ليتعلّم السباحة.

وكتب لجند في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “لا أستطيع السباحة حقا ، اليوم تلقيت أول درس في السباحة منذ أن كنت في الخامسة من عمري، لقد تعلم والدي السباحة في الستينيات من عمره لذلك أشعر أنني افضل حالا ، و اتعلم السباحة قبل الموعد المحدد”.