شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الكويتية الجميلة روان بن حسين؟ وماذا فعلت بخطيبها؟ والان مع التفاصيل

تعرضت الكويتية روان بن حسين لهجوم شديد؛ عقب إعلانها عبر صفحات السوشيال ميديا، حقيقة خيانة خطيبها لها مع إحدى صديقاتها.

وقررت روان فضح خيانة صديقتها وخطيبها والنيل منهما بطريقتها الخاصة، وهو الأمر الذي جعل اسمها يتم تداوله في أقل من 24 ساعة بكثرة بمحركات البحث، قبل أن تعتذر له، ويبادلها الاعتذار ويعودان لبعضهما البعض مرة أخرى.

وأثار اسم روان حسين، نجمة السوشيال ميديا والفاشونيستا الكويتية، الجدل خلال الأيام الماضية عقب نشرها صورة لخطيبها وصديقتها واتهمتهما بالخيانة.

ونشرت "روان" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي ترصد من خلالها علاقتها بخطيبها وهو يرتدي خاتم خطبتهما، وصورة أخرى مع حبيبته الجديدة.

وعلقت روان على الصور قائلةً: "خطيبي الذي على ما يبدو يقوم بالنصب، خاني مع واحدة من فتيات الليل هذا الصباح.. أتمنّى أن يكون الأمر استحق التضحية بالذكريات والأماكن والوجوه والوعود والحب الذي كان يجمعنا منذ ألف عام.. وقلبي الذي تحطم".

ولم تكتفي روان بما فعلته عبر "إنستجرام"، بل امتد غضبها وانتقامها بقيامها بتصوير مقطع فيديو كشفت من خلاله عن إدمان خطيبها المخدرات، وعلقت على الفيديو قائلةً: "شرُ البلية ما يُضحك، ما أدري أضحك ولا أبكي، خطيبي السابق فتح حساب على إنستجرام، حتى يصير مشهور، لا أدري، على الأقل هو يكسب المال من خلال الإعلانات أفضل من كسبها من خلال غسيل الأموال".