هل كايت ميدلتون حامل بطفلها الرابع؟

متابعة الخليج 365: تمكّنت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، من خطف الأنظار أخيراً بسبب انتشار أخبار تشير إلى حملها بطفلها الرابع.

وهو ما تفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتردد بعضهم عن السخرية فكتبوا: “لا أتمنى ذلك. أليس لديهم موانع للحمل في قصر باكنغهام؟” و”على عكسنا لا يحتاج الأغنياء إلى وسائل منع الحمل يا عزيزي”.

وأحدثت هذه التعليقات صدمة كبيرة وسط محبي الدوقة الذين تمنوا أن تتحول الشائعة إلى حقيقة.

وأشعل هذا الأمر صفحات الصحف البريطانية أيضاً، إذ نقل موقع صحيفة “ذي إكسبرس” عن مصادر القصر الملكي أن الأسرة لا تعلّق أبداً على أمور ترتبط بحياة أفرادها، مضيفة أنه في حال حمل الدوقة بطفل جديد سيتم إعلان ذلك في بيان رسمي.