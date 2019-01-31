عابد فهد: عن الصداقة… والخيانة

متابعة بتجـــــــــــــرد: فاجأ الممثل عابد فهد جمهوره بتغريدة اعتبر البعض أنّها تحمل “رسائل مبطّنة”، خصوصاً أنّه بعيد جداً عن الخلافات التي من الممكن أن تطاول أي ممثل في مجاله.

وغرّد فهد على صورة جديدة له: “الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك”.

وعلى الرغم من أنّ فهد اكتفى بهذه الكلمات، إلّا أن البعض رأى في تغريدته رسالة يوجّهها الى أحدهم.

على صعيد آخر، ينشغل عابد فهد خلال الفترة الراهنة بتصوير مشاهده في مسلسل “دقيقة صمت” المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل في بطولة منفردة ينتظره فيها جمهوره العريض في الوطن العربي.