متابعة بتجــــــــــــــرد: اعتذرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية من السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، مع الموافقة على دفع تعويض لها عن الأضرار التي حصلت نتيجة مقال نشرتها عنها الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، فقد اعترفت الصحيفة أنّ المقال الذي ظهر على غلاف المجلّة مع عنوان “لغز ميلانيا” تضمن معلومات خاطئة.
ومن بين المعلومات الخاطئة التي نُشرت القول بإنّ ميلانيا ترامب لا تزال تُعاني نتيجة حياتها المهنية سابقاً كعارضة أزياء مشيرين إلى أنها بكت ليلة الانتخابات.
واعترفت الصحيفة في اعتذار مطبوع نشرته يوم السبت، أن هكذا معلومات كان يجب عدم نشرها.
نُشير إلى أن التقرير السابق زعم أن عائلة ميلانيا قد انتقلت للعيش في نيويورك عام 2005 في مبنى لترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة بريطانية تعتذر من ميلانيا ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.