بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزفافهما للمرة الرابعة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: لم تنتهِ احتفالات النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها النجم الأميركي نيك جوناس بزواجهما، إذ احتفل الثنائي للمرّة الرابعة الأسبوع الفائت.
وفي التفاصيل، أقام الزوجان حفلاً جديداً بمناسبة زواجهما في أحد المطاعم في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأحد الماضي، بحضور عائلة الثنائي فقط.
وظهرت بريانكا في الحفل بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستاناً قصيراً أبيض اللون مع حذاء الكعب العالي باللون الفضي.
ونشرت شوبرا صورة لها من الحفل برفقة عائلتها عبر حسابها الخاص على انستغرام، وعلّقت عليها قائلة: “شكرًا على حفل الاستقبال الرائع، نحن نحبكم!”
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