نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 32 دقيقة مضت التعليقات على أمير كرارة يبدأ 2019 بشراكة إعلانية جديدة – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تسّلم الفنان المصري أمير كرارة نسختين من موبايل Honor View 20 باللونين الأحمر والأزرق، تحملان توقيعه وذلك خلال حفل تجديد عقده مع شركة “هونر مصر” التي سيكون الوجه الإعلاني لها لعام كامل بحضور رئيس الشركة العالمية في إفريقيا والشرق الاوسط “كريس صن” وذلك في أحد الفنادق النيلية الشهيرة بالقاهرة.

واضفى كرارة حالة من البهجة خلال تسلمه نسختي الهاتف الجديد Honor View 20 وطالب بصندوقي الهاتفين والشاحن وأعرب عن سعادته بكونه الوجه الإعلاني لهذه العلامة التجارية المميزة والتي حققت انتشارًا سريعًا وردود أفعال مميزة في السوق المصرية.

وأضاف أمير كرارة أن إمكانيات هذا الهاتف أبهرته لدرجة أنه أصبح الهاتف الشخصي بالنسبة له والذي يعتمد عليه باستمرار وهو ما جعله سعيد بهذه التجربة وقال: “شرف لي أن أبدء عامًا جديدًا وشراكة جديدة مع هذا الهاتف”.

وجاء الإحتفال بعد أن حققت الشراكة بين كرارة وHonor خلال الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا ، حيث كان أمير الوجه الإعلاني لهواتف عدّة اقتحمت بها الشركة السوق المصرية وحصلت من خلالها على أعلى المبيعات.

الجدير ذكره أن عقد الشراكة بين كرارة وHonor سيستمر لعام كامل حيث ينطلق بالهاتف الأكثر تميزًا وهو Honor View 20 الذي خصصت الشركة كمية محدودة منه في مصر تحمل توقيع أمير عليها.