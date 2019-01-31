المغربية رجاء قصابني تتعرض للخطف في مصر!

متابعة بتجــــــــــــــرد: تخوض الفنانة المغربية رجاء قصابني تجربتها التمثيلية الأولى من خلال مشاركتها في فيلم بعنوان “اخناتون في مراكش” مع النجم الكوميدي طلعت زكريا.
يغلب على الفيلم الطابع الدرامي الكوميدي، وهو فيلم مصري مغربي، حيث تم تصويره بين المغرب ومصر، ويضم نخبة من ألمع نجوم الكوميديا
وبحسب مصادر مقربة من العمل، تتعرض رجاء قصابني خلال الأحداث للخطف في مصر، وتدور مشاهد الفيلم في إطار من التشويق والكوميديا.
يشارك في بطولة الفيلم كل من طلعت زكريا ورجاء قصابني وإنتصار ونخبة من الممثلين المغاربة، والعمل من إنتاج First Poly Production للمنتجة المغربية اسماء أكريميش.
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