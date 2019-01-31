رامى مالك يحكى قصة صادمة عن الأميرة ديانا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خلال أحد المهرجانات التى كان من المنتظر تكريم رامى مالك بها سألته مجلتا People وEntertainment Weekly عن أكثر المواقف التى أدهشته أثناء دراسته العميقة لشخصية "فريدى ميركورى" قبل بدء تصوير فيلمه الذى شهد نجاح باهر "Bohemian Rhapsody" والرد كان صادما.

قال رامى مالك: "من أكثر ما أدهشنى هو علاقة فريدى ميركورى بالأميرة ديانا، فكان من المتعارف عليه أن فريدى شاذ جنسيًا ويذهب دائمًا للسهر فى ملهى ليلى للشواذ بالإضافة إلى أنه مكان مثير للشغب والفوضى، وعرض على الأميرة ديانا الذهاب معه ولكنها لم تكن من المتاح الدخول هناك، الأمر الذى جعل الأميرة البريطانية تلجأ إلى التنكر فى زى عسكرى جيش مع النظارة السوداء حتى لا يتعرف عليها عامة المجتمع، وخرجت معه وتناولا الخمر وسهرا حتى الصباح الباكر".

رامي مالك نال مؤخرًا جائزة أفضل ممثل بحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليود، وذلك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody وهو العمل الذي يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.