حسين الجسمي لم ينسَ حبه الأول

Jan 31, 2019
طرح النجم الاماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان “ما نسيتك” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.
أغنية “ما نسيتك” كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، توزيع زيد عادل، مكساج وماستر جاسم محمد، وهي رومانسية ايقاعها هادئ، أداها الجسمي بصوته المليء بالاحساس.
تتحدث الاغنية عن الحبيب الاول الذي فارقه ولكنه لم ينسه في حياته.
نذكر ان من آخر اعمال الفنان حسين الجسمي اغنية “سير بالابيض” الذي غناها تشجيعاً لمنتخب وطنه الامارات في مباريات كأس آسيا 2019.
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