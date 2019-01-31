الصور الاولى لعادل امام من كواليس “فلانتينو”

Jan 31, 2019
بعد انتشار عدة اخبار في الآونة الاخيرة تفيد عن خروجه من السباق الرمضاني لعام 2019، بدأ النجم المصري عادل امام تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو” تأليف ايمن بهجت قمر، انتاج تامر مرسي واخراج رامي امام، الذي نشر على حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام، عدة صور من موقع التصوير جمعته مع والده عادل امام، اضافة الى باقي الممثلين وفريق العمل. وكتب:”الحمد لله … اليوم الاول في تصوير مسلسل فلانتينو… رمضان ٢٠١٩… انتاج شركة ماجنوم”.
وكان المخرج رامي امام، رئيس شركة ماجنوم، قد أكد في السابق ان التحضيرات مستمرة للمسلسل وهو حريص على تواجد والده عادل امام في الموسم الرمضاني.
نذكر ان الزعيم عادل إمام لم يغب عن رمضان منذ سبع سنوات ففي عام 2012 قدّم “فرقة ناجي عطا الله”. وفي عام 2013 قدّم “العراف”. وفي عام 2014 قدّم “صاحب السعادة”. وفي عام 2015 قدّم “استاذ و رئيس قسم”. وفي عام 2016 قدّم “مأمون وشركاه”. وفي عام 2017 قدّم “عفاريت عدلي علام”. وفي عام 2018 قدّم “عوالم خفية”.
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