Jan 31, 2019
علم موقع “الخليج 365” ان الفنانة ماريتا الحلاني، التي ستحل ضيفة على برنامج “ديو المشاهير” هذا الاحد، ستطل بإطلالتين خلال البرايم العاشر.
وعلمنا ان واحدة من الاطلالتين ستكون الى جانب شقيقها الوليد الحلاني الذي يتألق كل أسبوع بلوحة فنية مميزة تكون حديث الناس.
الديو الذي سيجمع ماريتا بالوليد سيكون مميز واستثنائي خاصة ان ماريتا سبق ان كشفت لنا في مقابلة سابقة ان هي من شجع شقيقها على ابراز موهبته ودعمته وهما دائماً يغنيان مع بعضهما، اضافة الى تلقيهما الدروس الموسيقية تحت اشراف الموسيقي خليل أبو عبيد.
نذكر ان ضيوف “ديو المشاهير” يوم الاحد المقبل هم ناصيف زيتون، ماريتا الحلاني، هُمام وهادي ضو.
ويستمر كل من الوليد الحلاني، ليليان نمري، عباس جعفر، فاليري ابو شقرا، طوني بارود، دوللي عياش في المنافسة، فمن سيخرج هذا الاسبوع؟
“ديو المشاهير” اخراج كميل طانيوس، تقديم الاعلامية انابيلا هلال، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- ماريتا والوليد الحلاني يجتمعان على مسرح واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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