جمال بخيت يستعد للكتابة للمواهب الأربعة بمشروع "أغانينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تصوير - أحمد طرانة:

كشف الشاعر جمال بخيت عن استعداده لطرح أغاني جديدة للمواهب الأربعة التي قدمها ضمن مشروعه الغنائي "أغانينا"؛ أحمد الجراح، مالك، عمر حبيب، ورغدة الجمال، وذلك بمناسبة عيد الحب.

وقال بخيت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بدأنا العمل على مشروعنا الفني (أغانينا) من حوالي عامين مع مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا قد ابتعدوا لبعض الوقت عن الوسط الغنائي، ولكن لم ينقطع انشغالنا في ساحة الغناء، وكثيرًا ما تحدثنا عن غياب الكلمة الحلوة واللحن الجميل، ومن هذا الحوار بدأنا العمل على التجربة باكتشاف وتبني أصواتا جديدة، حتى وفقنا باختيار الأربعة الذين قدمناهم".

وأضاف بخيت: "عرفت أحمد الجراح عن طريق الموسيقار الراحل عمار الشريعي، حيث كان في غاية الحماس له، ومالك كان يعمل بالفرق الغنائية في مسرح البالون، أما عمر حبيب ورغدة الجمال، فهما من طلبة معهد الموسيقى العربية، ورشحهم أستاذهم بالمعهد الفنان محمد عبد الستار".

وأوضح بخيت: "ما يميز المواهب الأربعة أنها جميعًا أصوات حقيقية (مش نص نص) ولديهم الشغف الفني، وهو ما أكد عليه رفاق التجربة الملحنين والموزعين، أمجد العطافي ومحمد ضياء وحمدي صديق وخليل مصطفى وصبري القشيري (الفنان المصري المقيم حاليًا في هولندا) وأحمد عادل وعادل عايش وأحمد شعتوت، وكلهم تعاونوا معنا في الأغاني التي تم إعدادها، وهي 12 أغنية، بمعدل 3 أغاني لكل صوت، سيتم في عيد الحب المقبل طرح أغنية لكل منهم، كما تم تكوين الفرقة الموسيقية التي تصاحبهم بالحفلات التي تم التعاقد عليها بالفعل في شهري فبراير ومارس المقبلين، والتي تحمل اسم (أغانينا) أيضًا".