رئيس سابق وموسيقي في زمن العنصرية.. أبرز المرشحين لـ"أفضل ممثل في دور مساعد" بالأوسكار الـ91

أسابيع قليلة تفصل عشاق الأوسكار عن حفل توزيع الجوائز الـ 91، الذي تتنافس فيه نخبة من ألمع نجوم هوليوود على عديد من القوائم، بينها أفضل ممثل في دور رئيسي.

في مقدمة هؤلاء النجوم يأتي ماهرشالا علي عن "Green Book"، آدم درايفر عن "BlacKkKlansman"، ريتشارد اي جرانت عن "Can You Ever Forgive Me"، سام إيليوت عن "A Star is Born"، نهاية بـ سام روكويل عن "Vice".

ماهرشالا علي- Green Book

لا شك أن موهبته التمثيلية فرضت نفسها في هوليوود خلال السنوات الماضية، بعد نجاح فيلمه "Moonlight" عام 2016، والذي أهله للفوز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته كأفضل ممثل في دور مساعد، وسط تأكيد لنخبة من النقاد والسينمائيين كونه أحد الممثلين الذين سيطع نجمهم في سماء هوليوود خلال السنوات المقبلة.

عاد ماهرشالا علي مرة أخرى بفيلمه الدرامي الجديد "Green Book"، والذي حاز بفضله على ترشيح الأوسكار للمرة الثانية بمسيرته.

نجح ماهرشالا علي في فرض اسمه وسط كبار النجوم في هوليوود، على الرغم من كونها أولى بطولاته السينمائية. وجسد بأحداث الفيلم شخصية "دون شيرلي" الموسيقي الذي يعاني الاضطهاد والعنصرية في بداية فترة الستينات. وسط إشادات بالأداء العالمي للنجم الأمريكي الذي اكتسح في جميع جوائز "جولدن جلوب"، و"اختيار النقاد"، وممثلي الشاشة، وسط توقعات بقربه من الحصول على الأوسكار الثانية له بمسيرته في وقت قياسي.

آدم درايفر- BlacKkKlansman

على الرغم من شهرته خلال الفترة الأخيرة كأحد أبطال أحدث أجزاء سلسلة "Star Wars"، إلا أن النجم الأمريكي أدم درايفر، نجح خلال السنوات الماضية بالمشاركة في عدد من الأعمال التجارية الناجحة، منها فيلم "Silence" 2016، و"Logan Lucky" عام 2017، وفرصته الحقيقة في فيلم "BlacKkKlansman" للمخرج المخضرم سبايك لي، التي نال عنها ترشيح الأوسكار الأول بمسيرته.

سام إيليوت- A Star is Born

رغم ما يقرب من ثلاثة عقود لسام إيليوت في صناعة السينما، إلا أنه لم يترشح لأي جائزة أوسكار طوال مسيرته التمثيلية، قبل أن تقرر أكاديمية الأوسكار أخيرًا التعريف به في قائمة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلمه "A Star is Born"، تكريمًا لمسيرته بشكل عام، ولدوره بأحداث الفيلم بشكل خاص.

نجح سام أخيرًا في لفت أنظار الأكاديمية لأدائه التمثيلي المميز، وهو ما منحه مقعدًا وسط كبار النجوم في هوليوود هذا العام. وعلى الرغم من فرصته الضعيفة للمنافسة إلا أن الترشيح بمثابة تكريم من الأكاديمية.

ريتشارد اي جرانت- Can You Ever Forgive Me

نجح الممثل السويزلاندي، ريتشارد اي جرانت، من حجز مقعد بين صفوف قائمة "أفضل ممثل مساعد" بترشيحات الأوسكار هذا العام، وذلك بعد دوره الملفت بأحداث فيلم الدراما "Can You Ever Forgive Me"، الذي شاركته بطولته النجمة الكوميديا ميليسا مكارثي، والمرشحة أيضًا بقائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي".

وخلال الفترة الماضية، رُشح جرانت لأول مرة بمسيرته للعديد من الجوائز العالمية، منها جائزة جولدن جلوب، وبافتا البريطانيا، إلى جانب ترشحه ولأول مرة لجائزة الأوسكار.

سام روكويل- Vice

واصل النجم الأمريكي، سام روكويل، إبهار الجميع بعد تجسيده شخصية الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، بأحداث فيلم السيرة الذاتية "Vice"، وقدرته على خروج الشخصية مركزًا على الجوانب الحياتية والسياسية للرئيس الأمريكي، حتى نجح في إخراجها بالشكل الأمثل على مستوى المكياج والهيئة الجسدية له، لتقرر الأكاديمية ترشيحه للمرة الثانية بمسيرته الفنية، حيث حصل على جائزة الأوسكار الأولي له بمسيرته بنفس الفئة عن فيلم "Three Billboards Outside Ebbing Missouri" عام 2016، ورشح روكويل مؤخرًا للعديد من الجوائز العالمية منها جائزة "جولدن جلوب"، وجائزة "بافتا البريطانية".