شاهدوا.. رامي عياش يلهو مع طفلته “آيانا” ويعلّق

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 09:57 صباحاً -

نشر الفنان ​رامي عياش​ عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلهو مع طفلته “آيانا” وكأنه يلتهمها.

وعلّق عياش على الفيديو، قائلاً: “حان وقت الأكل صباحو”.

الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين متابعي عياش، وتمنوا له السعادة الدائمة له مع أسرته.

يذكر أن رامي عياش يستعد قريباص لطرح ألبومه الجديد،وزسيضم 10 اغنيات منها أغنية باللهجة المصرية من كلماته وألحانه وتوزيعه، وواحدة باللهجة اللبنانية تعاون فيها مع الشاعر نزار فرنسيس والموزع جان ماري رياشي، وأغنية لبنانية من كلمات وألحان رامي وتوزيع داني حلو، وأغنية خليجية إضافة الى 5 اغنيات سبق أن أطلقها رامي في السابق.