هروب حسام جنيد الى الامارات بعد طلبه للخدمة العسكرية.. حقيقة أم شائعة؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 09:57 صباحاً -
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان الفنان السوري حسام جنيد قد هرب الى الامارات بعد ان طُلب للخدمة العسكرية.
الا ان حسام نفى الخبر عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بيان وضح فيه الاخبار الكاذبة: ” لكل الي عم ينشرو اخبار عني اشخاص او صفحات ياريت اتكونو دقيقين اكتر بمعوماتكون لانو صايره اخباركون عباره عن لت وعجن وكذب ” .
و أضاف جنيد ” بظن انو أنا من يومين سافرت من مطار دمشق وراجع على مطار دمشق .. خلص والله عيب ”
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