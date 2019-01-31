هروب حسام جنيد الى الامارات بعد طلبه للخدمة العسكرية.. حقيقة أم شائعة؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 09:57 صباحاً -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان الفنان السوري ​حسام جنيد​ قد هرب الى الامارات بعد ان طُلب للخدمة العسكرية.

الا ان حسام نفى الخبر عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بيان وضح فيه الاخبار الكاذبة: ” لكل الي عم ينشرو اخبار عني اشخاص او صفحات ياريت اتكونو دقيقين اكتر بمعوماتكون لانو صايره اخباركون عباره عن لت وعجن وكذب ” .

و أضاف جنيد ” بظن انو أنا من يومين سافرت من مطار دمشق وراجع على مطار دمشق .. خلص والله عيب ”