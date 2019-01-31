شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السوري "عزيزة" يفوز بجائزة مهرجان صندانس السينمائي والان مع التفاصيل

فاز الفيلم السوري "عزيزة" للمخرجة سؤدد كعدان بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للفيلم القصير في جوائز مهرجان صندانس السينمائي Sundance كأفضل فيلم في قسم الأفلام القصيرة.

وحاز الفيلم السعودي القصير "الدنيا حفلة" للمخرج السعودي رائد السماري بجائزة لجنة تحكيم عن فئة الأفلام القصيرة - الرواية الدولية، وفقا للعين الإخبارية.

واختارت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المكونة من الممثلة شيلا فاند، والكاتب المسرحي يونج جان لي، والمخرج السينمائي والمصور كارتر سميث فيلمي "عزيزة" و"الدنيا حفلة" من بين 73 فيلماً قصيراً، تم انتقاؤها من بين 9400 فيلم من 152دولة، تقدمت إلى المشاركة في مسابقة المهرجان.

الفيلم السوري "عزيزة" الذي أدى دور البطولة فيه النجمان كاريس بشار وعبدالمنعم عمايري، وهو من نوع الكوميديا السوداء التي تناولت حياة لاجئين سوريين.

وقالت عضو لجنة التحكيم الممثلة شيلا فاند: "أخذنا الفيلم نحو العديد من المنعطفات غير المتوقعة، ووجدنا فيه الفكاهة والأمل ضمن ظروف مروعة جداً"، مشيرة إلى أن "عزيزة" استحق جائزة لجنة التحكيم الكبرى، لما امتاز به من خيال جريء وصوت فريد.

أما الفيلم الكوميدي القصير "الدنيا حفلة" للمخرج السعودي رائد السماري فتدور أحداثه في مدينة الرياض حول الشابة المدللة دنيا التي تخطط لحفل مثالي لتخرجها، لكن تصادفها سلسلة من المشاكل بسبب مساعدتها، والفيلم من بطولة سارة بالغنيم ورهف.

وإلى جانب جائزتي الفيلمين العربيين، فاز الفيلم الأمريكي "الأخضر" بجائزة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة "فيلم الخيال الأمريكي"، وتم تقديم جائزة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة "الفيلم غير الخيالي" إلى فيلم "أشباح شوجر لاند" من الولايات المتحدة الأمريكية، وذهبت جائزة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة "الرسوم المتحركة" إلى الفيلم الياباني "ريني بوبتوسيس"، وتم تقديم جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإخراج إلى المخرجة وكاتبة السيناريو ألكسندرا لازاروفيتش عن فيلمها "الحصان السريع"، وإلى المخرج وكاتب السيناريو روبرت ماشون عن فيلمه "ماينرز".