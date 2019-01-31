شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب المصري حماده هلال يطرح كليب "أشرب شاي" أول فبراير والان مع التفاصيل
قرر المطرب المصري حماده هلال طرح كليبه الجديد "أشرب شاي" أول فبراير/شباط المقبل، والذي يتعاون فيه مع ثنائي الأغنية الشعبية أوكا مؤلفا وأورتيجا ملحنا، ليدخل بذلك ما يسمى بأغنيات المهرجانات لأول مرة.
الكليب تم تصويره في أحد شوارع مصر الجديدة، وهو من إخراج أحمد أشرف، وفقا للعين الإخبارية.
هلال تم تكريمه مؤخراً عن مسلسله "قانون عمر" الذي تم عرضه خلال موسم الدراما الرمضانية.
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