لطيفة للمرة الأولى باللون الصعيدي

ابتداءً من الاسبوع المقبل، ينطلق برنامج الفنانة التونسية لطيفة الجديد “حكايات لطيفة”.

وضربت لطيفة موعداً مع المشاهدين بتاريخ 7 شباط لعرض اولى حلقات البرنامج الذي يستضيف أهم النجوم من الوطن العربي.

من جهة اخرى، تستكمل لطيفة تسجيل ألبومها المقبل، وهي تستعد لدخول الاستديو في الايام المقبلة لتسجيل باقي الأغاني.

ألبوم لطيفة يضم اللونين الخليجي واللبناني، اضافة الى اللون الصعيدي.

واختارت لطيفة ان تغني لأول مرة بالصعيدي، وأكدت ان الأغنية جميلة واحبتها جداً وسهلة عندما غنتها

لطيفة اكدت الى انها ستصور مجموعة اغاني من ألبومها الأخير “فريش” حيث اختارت “بحر الغرام” و “ملحوقة” و “كل لي حبوا”.

وفي نفس الوقت، لطيفة منشغلة بالتحضير لعمل ضخم يعيدها الى المسرح الاستعراضي، حيث اكدت ان المسرح الغنائي هو عشقها الأول والأخير وان تجربتها الوحيدة “حكم العريان” مع الكبير منصور الرحباني، وهي الآن تعمل على المشروع.