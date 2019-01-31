فيتناميةٌ تُخالف التوقعات وتُتوّج بلقب "الجمال الأبدي".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكّنت الحسناءُ الفيتناميةُ "هاهين نيه" من نيل لقب مسابقة "الجمال الأبدي" لعام 2018، وذلك بعد عام من تتويجها بلقب ملكة الجمال في بلادها في 2017.

ونالت "هاهين" نسبة تصويت عالية من قبل لجنة التحكيم، ووصلت علامتها إلى 4.567، متفوقةً على ملكة جمال العالم الفنزويلية لعام 2018 ديانا سيلفا.

وبحسب مجلة "ميسولوجي" "Missosology"، فإن الحسناء الفيتنامية تعدُّ السيدة الأولى في بلادها، التي تحصل على اللقب عن طريق مسابقة الجمال نظمتها المجلة الشهيرة.

وقالت المجلة بأن فوز "هاهين" جاء بعدما تألقت بشكل مميّز على المسرح، وبدا واضحًا ثقتها أيضًا في نفسها.

وتأثّر الجمهورُ الذي حضر الحفل بقصتها عندما صرّحت قائلةً: "لم يكن لدي شيء، لكني هنا الآن، فقد استطعت نيل اللقب وأنتِ تستطيعين أيضًا".

وتبيّن أن "هاهين" وُلدت في عائلة فقيرة، كما أنها رفضت الزواج عندما كانت في عمر الـ 14 عامًا، ثم بعد ذلك بدأت حياتها العملية مربيةً للأطفال، وخادمةً، حتى أصبحت عارضة أزياء.

وبحسب المجلة أيضًا؛ فإن المسابقة انطلقت عام 2010 للمرة الأولى، وتعدُّ الحسناء الفيتنامية، هي السيدة الآسيوية الثالثة التي تفوز في هذه المسابقة.

إضافةً إلى ذلك؛ كانت "هاهين" قد نالت المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم، وهذه المرتبة الأعلى التي حصلت عليها فيتنام في تاريخ المسابقة.