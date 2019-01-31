شكرا لقرائتكم خبر عن أمل مسعود تكشف تفاصيل عودة مسابقة أضواء المدينة للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة المصرية، إن فكرة مسابقة أضواء المدينة جاءت لتحيى دور الإذاعة المصرية التى تتميز دائمًا باكتشاف المواهب الغنائية الشبابية فى كل مكان.

وأضافت مسعود لـ"الخليج 365"، أنها تأمل بتحقيق حلم عودة ماسبيرو والإذاعة المصرية لتكتشف الأصوات الشابة، وتقدمهم فى تلك المسابقة، مؤكدة دور الجمهور المهم فى المسابقة التى يتمركز فى عملية التصويت، وأن أعضاء اللجنة ستقيم لجنتين الأولى من الموسيقار هانى مهني، منير الوسيمي، نادية مصطفي، يحيى الموجي، أما اللجنة الثانية المسئولة عن المحافظات محمد الطوخي، حسن دنيا، الدكتور أمل إبراهيم، وبعدها تبدأ عملية التصويت.

وأوضحت أنه بعد انتهاء اختبارات الأصوات الغنائية، سنتجه للملحنين والشعراء من الشباب، وأشادت مسعود بدور الإذاعة المصرية فى إعادة الفرقة الموسيقية للهيئة الوطنية للإعلام وليست للإذاعة فقط.

وأشارت إلى أنه من الضرورى عودة الرؤية الجميلة للشباب ومساعدتهم لتقديم المواهب الحقيقية، أما عن جوائز المسابقة، فأكدت وجود بعض شركات السيارات التى سنعلن عنها قريبًا، وهى ستتولى رعاية الثلاثة المتسابقين الأوائل بالإضافة إلى تقديم سيارة لأفضل متسابق فضلاً عن وجود هدايا نقدية وعينية، أن أفضل عشر أصوات سيشاركون مع النجوم الكبار لأحياء حفلات أضواء المدينة، وسوف تبدأ المسابقة فى منتصف شهر فبراير المقبل.