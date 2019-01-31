سيلين ديون لمنتقدي نحافتها: دعوني وشأني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صور حديثة تم التقاطها للمغنية العالمية سيلين ديون، خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس المعروف بـ"Haute Couture"، قلقاً على صحة المغنية الشهيرة، إذ بدت نحيفة للغاية عكس ما اعتاد عليه الجمهور، حسب موقع "يو إس أيه توداي" الأمريكي.

وتسببت صور ديون في ردود فعل قوية من جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من أبدى تخوفاً على صحة المغنية، وقال إنها تعاني من اضطراب فقدان الشهية لذلك تبدو دوماً ضعيفة ومرهقة، ومنهم من نصحها بأن تأكل قليلًا وتهتم بصحتها، وتكف عن أنظمة التغذية القاسية التي تتبعها.

من جانبها، لم تهتم ديون بتخوفات الجمهور، وفضلت أن تركز على عرض الأزياء التي تحضره، معبرة عن سعادتها بقدرتها على ارتداء ملابس أنيقة من "برندات" عالمية في أسبوع الموضة، رغم أعوامها الـ50، أما بالنسبة لانتقادات الجمهور لنحافتها فوجهت سيلين رسالة تدعوهم فيها لتركها وشأنها.

وقالت ديون الفائزة بـ"جرامي"، في لقاء لها، إن شكلها الحالي يعجبها تماماً وأن نحافتها تشعرها بالقوة، أما من لا يعجبون بشكلها الحالي فيتروكوها وشأنها ويكفون عن إزعاجها بتعليقاتهم لأنها لا تهتم بآرائهم، إذ إنه من الصعب أن تنال إعجاب الجميع.