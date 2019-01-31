شكرا لقرائتكم خبر عن الزوج الحنين رزق.. اعرف مشاهير العالم قالوا إيه عن زوجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجمل ما يمكن أن تعرفه الزوجة عن زوجها هو أن يقول عليها الكلام المعسول وأن يعترف بحبه لها مهما حدث بينهما، ونجد أن هناك القليل من الرجال الذين يقومون بفعل ذلك فى الحقيقة، ولكن من المشاهير الشرفاء ما ترفع لهم القبعات فى مدح زوجاتهم، اعرف كيف يعامل مشاهير العالم زوجاتهم وماذا قالوا عنهن.



توم هانكس

1.توم هانكس

يعتبر نجم هوليوود الشهير توم هانكس من أكثر الرجال الذين يحترمون زوجاتهم كثيرًا، وبالرغم أعماله الفنية الكثيرة المزدحمة، استطاع أن يقف بجانب زوجته وترك كل شىء خلفه وذلك عندما مرضت بسرطان الثدى فى 2015 وكان من أكثر الداعمين لها ودائمًا يقول عنها إنه منذ أن رأتها عيناه وقال إنها مثال للزوجة التى تمناها قلبه وعقله ولم يفكر فى غيرها للحظة واحدة.



هيو جاكمان

2.هيو جاكمان

هذا النجم العالمى الوسيم برغم فارق السن الكبير بينه وبين زوجته، فهو يبلغ من العمر 51 عاما وهى تبلغ 64 عاما إلا أنه يحبها كثيرًا وما زال مغرما بها كأول مرة رآها وعن فارق السن الرهيب بينهما فهو يعاملها كابنته المدللة، ويقول عنها: "منذ أن تقابلنا سويًا فى تصوير إحدى المسلسلات التليفزيونية الاسترالية عام 1995 قلت لنفسى إنها الشخص الذى انتظره 100%، فأنا لم أكن متأكد من أى شىء فى حياتى إلا أننى متأكد أننى أريدها هى فقط، فهى أعظم امرأة شاهدتها عيناى".



كيفن بيكن

3.كيفن بيكن

"الشخص الوحيد الذى وقف جانبى عندما خسرت كل مدخراتى فى أحد المشروعات، وقالت لى هيا نعيد ثروتنا مجددًا سوياً لأننا نحب بعضنا البعض، فنحن سوف نعمل معًا جاهدين لإعادة ما فقدناه، فهى التى هونت عليا الصعاب"، هكذا ذكر النجم العالمى كيفن بيكن زوجته بأرق الكلمات عندما خسر ثروته بإحدى المشروعات.



باراك أوباما

4.باراك أوباما

"لم أكن الرجل الذى أنا عليه الآن دون المرأة التى قبلت الزواج منى منذ 20 عاما مضى"، هكذا تغزل رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما فى زوجته ميشيل وأضاف أنه يعشقها ويحب عشق الأمريكيين لها وهو فخور بها كثيرًا وحنيتها على الأسرة.