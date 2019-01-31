شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المطربة ومذيعة شعبى FM دينا عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل والدة المطربة الشابة ومذيعة شعبى FM دينا عادل، ويشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من أحد مساجد منطقة حلمية الزيتون. يذكر أن المطربة الشابة دينا عادل تقدم برنامج "الشعب يكسب"، عبر إذاعة شعبى FM، ويشاركها تقديمه المطرب الشاب هانى حسن الأسمر. وعلى مستوى الغناء طرحت دينا مؤخراً أغنية بعنوان "دلع الأيام" من إنتاج شركة بلاك أند وايت، وكلمات مصطفى حسن وألحان محمد يحيى وتوزيع طارق عبدالجابر ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

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