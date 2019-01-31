محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان العالمي توم هانكس عبر حسابه الشخصي بموقع" إنستجرام"، صورة تجمعه بفريق عمل فيلمه الجديد"Toy Story 4" داخل استديو التسجيل. وعلق توم هانكس على الصورة" انتهينا من تسجيل Toy Story 4، سعيد بدور وودي". وتدور أحداث الجزء الرابع من "Toy Story 4" حول انضمام لُعبة جديدة تدعى (فوركي) إلى فريق (وودي)، تحدث معهم مغامرة على جانب الطريق، فيكتشف كل من الأصدقاء القدامى، والجدد كم من الممكن أن يصبح العالم كبيرًا جدًا على لعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر توم هانكس ينتهي من تسجيل دوره في "Toy Story 4"..(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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