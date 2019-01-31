شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه فى "عوالم خفية".. أحمد وفيق خارج حسابات رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان أحمد وفيق، عدم المشاركة فى دراما رمضان المقبل، 2019 من أجل الراحة، على الرغم من تلقيه عدة عروض للمشاركة فى أكثر من عمل درامى الفترة الماضية، ولكنه قدم اعتذاره هذا العام، حيث كانت آخر مشاركة له فى الدراما مسلسل "عوالم خفية" مع النجم الكبير عادل إمام العام الماضى.

وعرض لأحمد وفيق الشهر الماضى مسلسل "كأنه أمبارح"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته رانيا يوسف، إسلام جمال، أحمد خليل، خالد أنور، محمد الشرنوبى، وأخرون، من تأليف ورشة مريم ناعوم، وإخراج حاتم على .

يذكر أن أحمد وفيق تأليق العام الماضى بمسلسل "عوالم خفية" بطولة عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.