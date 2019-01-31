شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ممثلا وممثلة يشاركون فى"ملايكة إبليس" رمضان المقبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من الفنانين فى مسلسل "ملايكة إبليس"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، إذ يشارك 11 ممثلا وممثلة، ويرصد ”الخليج 365” القائمة الكاملة وهم كالتالى:غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، ايمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، محمود الليثى، وتجرى الشركة المنتجة للعمل إبرام بعض التعاقدات كضيوف شرف خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "ملايكة إبليس" أنطلق تصويره السبت الماضى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع.

يشار إلى أن غادة عادل يعرض لها حاليًا فيلم "نادى الرجال السرى" بطولة النجم كريم عبد العزيز، إخراج خالد الحلفاوى.







