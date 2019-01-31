فن ومشاهير

11 ممثلا وممثلة يشاركون فى"ملايكة إبليس" رمضان المقبل.. تعرف عليهم

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ممثلا وممثلة يشاركون فى"ملايكة إبليس" رمضان المقبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من الفنانين فى مسلسل "ملايكة إبليس"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، إذ يشارك 11 ممثلا وممثلة، ويرصد ”الخليج 365” القائمة الكاملة وهم كالتالى:غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، ايمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، محمود الليثى، وتجرى الشركة المنتجة للعمل إبرام بعض التعاقدات كضيوف شرف خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "ملايكة إبليس" أنطلق تصويره السبت الماضى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع.

يشار إلى أن غادة عادل يعرض لها حاليًا فيلم "نادى الرجال السرى" بطولة النجم كريم عبد العزيز، إخراج خالد الحلفاوى.

_315x420_c880e1890ffcd8bf7a24071c4c71be21a80a06af2a5059134580fc94f7d96519
 

 

2018_8_29_2_12_50_21

 

206511_0
 

 

كانت هذه تفاصيل خبر 11 ممثلا وممثلة يشاركون فى"ملايكة إبليس" رمضان المقبل.. تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى